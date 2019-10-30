Tır devrildi, dorsedeki pancarlar su kanalına saçıldı: 1 yaralı

Tır devrildi, dorsedeki pancarlar su kanalına saçıldı: 1 yaralı

Tır devrildi, dorsedeki pancarlar su kanalına saçıldı: 1 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki şeker pancarları su kanalına saçıldı.

30.10.2019 02:35
Tır devrildi, dorsedeki pancarlar su kanalına saçıldı: 1 yaralı

Tır devrildi, dorsedeki pancarlar su kanalına saçıldı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki şeker pancarları su kanalına saçıldı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. idaresindeki 42 LS 945 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Dorsedeki şeker pancarları ise etrafa saçıldı.

Kazada yaralanan sürücü H.B, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırdaki şeker pancarı devrilmenin etkisiyle çevreye saçıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Tır devrildi, dorsedeki pancarlar su kanalına saçıldı: 1 yaralı
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