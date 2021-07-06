TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da talaş taşıyan TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da talaş taşıyan TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden aldığı 18 tonluk talaşı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki özel bir biokütle enerji santraline taşıyan Ali Y.'nin kullandığı 42 Y 4586 plakalı TIR, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi üst geçidinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'ın dorsesinden dökülen talaşlar nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

Şoför Ali Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ali Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'ın ve yola dökülen talaşların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI
TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI
TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI
TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Ali Koç Diego Costa Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:35:15. #1.15#

title