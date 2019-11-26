Tır devrildi: 1 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, tırın devrildiği trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, tırın devrildiği trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Acara mevkisinde, 61 AAZ 256 plakalı çimento yüklü tırın sürücüsü Halil Kafa, önünde dönüş yapan midibüse çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada tır, Mustafa Sarı'ya ait park halindeki 77 BJ 299 plakalı minibüse çarparak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüste de maddi hasar oluştu.
Haber Videosu: Tır devrildi: 1 yaralı