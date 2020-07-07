Tır dereye uçtu: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır dereye uçtu.
07.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:29
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Nevzat G. idaresindeki tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerleri aşıp dereye uçtu. Kaza'da tır sürücü yaralandı. Yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dereye uçan tır ise uzun uğraşlar sonucu dereden vinç marifetiyle çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA