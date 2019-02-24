Tır Dereye Devrildi: 1 Yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akü yüklü tırın dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde akü yüklü tırın dereye devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Reza Gjojavand (59) yönetimindeki akü yüklü 12 E 52710 plaklı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Sugözü 2 Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerini aşarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan Gjojavand, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA