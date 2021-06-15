TIR dehşeti saniye saniye kamerada
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TIR dehşeti saniye saniye kamerada

TIR dehşeti saniye saniye kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir TIR, önünde sürüklediği otomobili 2 araca çarptırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir TIR, önünde sürüklediği otomobili 2 araca çarptırdı. Kadın sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Özkervan Sokağında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, önünde seyreden Rafif Zengin (45) idaresindeki 11 UC 325 plakalı otomobile arkadan çarpıp sürüklemeye başladı. TIR, önünde sürüklediği otomobili, karşı yönden gelen Esra Aslane (24) yönetimindeki 16 ALF 818 plakalı otomobil ile Ali Kandemir'in (43) kullandığı 26 YA 369 plakalı otomobile çarptırdı. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralandı. TIR sürücüsü ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA

TIR dehşeti saniye saniye kamerada
TIR dehşeti saniye saniye kamerada
TIR dehşeti saniye saniye kamerada
TIR dehşeti saniye saniye kamerada
TIR dehşeti saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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