TIR'day, 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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TIR'day, 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

TIR'day, 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de durdurulan bir TIR'da 5 ton kaçak akaryakıt tespit edildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de durdurulan bir TIR'da 5 ton kaçak akaryakıt tespit edildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen TIR'ı takibe aldı. Odunpazarı ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada kargo yüklerinin arasında gizlenmiş, 7 ayrı tank içerisinde 5 ton akaryakıt bulundu. Ulusal marker ölçümleri 'geçersiz' çıkan akaryakıta el konulurken, TIR şoförü A.G. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.G. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, soruşturma sürüyor.


TIR'day, 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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