TIR'DAN MAL İNDİRİLİRKEN ÜZERLERİNE GIDA MALZEMELERİ DÜŞEN 3 KİŞİ YARALANDI

Alibeyköy'de yaya geçidinden geçtikleri sırada, yük indirilen TIR'dan üzerlerine gıda malzemeleri düşen 1'i kadın 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Emniyet şeridinde durdurulan 34 CTY 996 plakalı TIR'dan gazlı içecek gibi gıda maddelerinin olduğu koliler indirilmeye başlandı. TIR'dan düşen eşyalar yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Süheyla A.(33), kızı Eliza Naz A. ve Zeynep Dua D. adlı küçük kızın üzerine devrildi. Çevredekiler yardımına koşarak, 3 kişinin üzerindeki malzemeleri kaldırdı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2'isi çocuk 1' kadın 3 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis TIR'ın şoförü Burak Y.'yi ifadesini almak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne götürdü.

"ÇOCUKLAR VE KADIN ÖLEBİLİRDİ"

Olay anında orada olan Mert Usta "Marketin önünde bekliyordum, palete mal yüklüyorlardı. Palete bayağı bir mal yüklediler tepeleme. Hanımefendi 2 çocuk ile birlikte, yaya geçidinden geçerken her şey üzerine devrildi. Paletin üzerindeki içecekler, 2.5-5 litrelik şişeler hepsi üzerlerine devrildi. Bayağı bir yük vardı, çocuklar görünmüyordu hatta alttaydılar bayağı. Paletin arkasında mavi araç olmasaydı, hanımefendi zaten kafasını yere vururdu. Kadının bacağında kırık var. Bayağı bir bağırdı giderken. Çocukların midesi bulanıyormuş. Bu tedbirsizlikten başka bir şey değil. Biz bayanı yerden kaldırmaya çalışıyoruz, market çalışanları hala yerden içecekleri toplamaya çalışıyor. O çocuklar ölebilirdi, kadın da ölebilirdi" dedi.