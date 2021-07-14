TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi
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TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi

TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, TIR'dan indirilmek istenen 1 ton ağırlığındaki borunun düşmesiyle altında kalan işçi Görkem Servan Güneş (18), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, TIR'dan indirilmek istenen 1 ton ağırlığındaki borunun düşmesiyle altında kalan işçi Görkem Servan Güneş (18), hayatını kaybetti.

Olay, gece merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınlarında meydana geldi. Firmada işçi olarak çalışan Görkem Servan Güneş, TIR'dan indirilmek istenen 1 ton ağırlığındaki borulardan birinin üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Arkadaşları tarafından ağır yaralı kurtarılan Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güneş, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Görkem Servan Güneş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi
TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi
TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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