TIR'dan akü hırsızlığı kamerada

MERSİN'de park halindeki araçların aküsünü çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin TIR'ın aküsünü çalma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 3- 30 Kasım tarihleri arasında birçok aracın aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.E. ve M.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri akülerle birlikte suçüstü yakaladı. Aküler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerden birinin TIR'ın aküsünü çalma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bisikletiyle TIR'ın yanına gelen şüpheli, önce bisiklet üzerinde aküyü sökmeye çalışıyor. Başarılı olamayan şüpheli, daha sonra bisikletini kenara koyarak aküyü söküp, götürüyor.