TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu
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TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu

20.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:40
TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu

TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' bulduKONYA'da, polisin durdurduğu TIR'da, narkotik köpeği 'Lucky' ile yapılan aramada, dorse üzerinde brandaya sarılı 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu

KONYA'da, polisin durdurduğu TIR'da, narkotik köpeği 'Lucky' ile yapılan aramada, dorse üzerinde brandaya sarılı 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyerek, harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Lucky' ile yapılan aramada, dorse üzerinde, brandaya sarılı ve paketler halinde 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi de gözaltına alındı.

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TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu
TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu
TIR'daki brandaya sarılı 32 kilo esrarı 'Lucky' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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