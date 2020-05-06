TIR'da, yangın tüplerine gizlenen 20 kilo eroin bulundu

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak TIR'da, yangın tüplerinin içine gizlenen 20 kilogram eroin ele geçirildi.

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak TIR'da, yangın tüplerinin içine gizlenen 20 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.H.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'den çıkış yapmak üzere Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen sürücünün kullandığı TIR'da arama yaptı. Aramada 2 yangın tüpünün içine gizlenen 20 kilogram eroin ele geçirildi, TIR sürücüsü İ.H.T. gözaltına alındı. İ.H.T., emniyetteki ifadesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA