TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü kadın 69 göçmen yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir TIR'ın dorsesinde kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 3'ü kadın 69 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, TIR dorsesindeki saman balyalarının arkasına gizlendikleri görüldü.

İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan 29 DG 423 plakalı TIR, D-100 kara yolunda polis ekipleri tarafından durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada saman balyalarının arkasında kaçak göçmenler bulunduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirilen TIR'ın arka bölümüne dizilen saman balyaları belediye ekipleri tarafından indirildi. TIR dorsesinden Afganistan ve Pakistan vatandaşı 3'ü kadın 69 kaçak göçmen çıktı. Para karşılığı göçmenleri Van'dan İstanbul'a götürdüğü belirlenen TIR sürücüsü T.K. (34) gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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Haber: TIR'DA SAMAN BALYALARININ ARKASINA GİZLENEN 69 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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