TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

VAN'ın Gevaş ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınır bölgesinden gelen 27 AIS 910 plakalı TIR'ı, Gevaş yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada boş meyve kasalarının aralarına saklanmış 85 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin yasa dışı yolla ülkeye girdiği belirlendi. TIR şoförü Ö.Y. gözaltına aldı. 


TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı
TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:34:17. #1.15#

title