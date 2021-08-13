TIR'da meyve kasalarının arasından 85 düzensiz göçmen çıktı

VAN'ın Gevaş ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınır bölgesinden gelen 27 AIS 910 plakalı TIR'ı, Gevaş yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada boş meyve kasalarının aralarına saklanmış 85 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin yasa dışı yolla ülkeye girdiği belirlendi. TIR şoförü Ö.Y. gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci