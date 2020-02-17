TIR'da 5 külçe altın ele geçirildi

17.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:37

EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'na Türkiye 'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 2 kilo 960 gram ağırlığında 5 külçe altın ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa ülkelerinden temin edilen altınların gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yasa dışı yollarla ülkemize nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İpsala Sınır Kapısı'na Yunanistan'dan, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Y.N. yönetimindeki TIR'da, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olan 2 kilo 960 gram ağırlığında 5 külçe altın ele geçirildi. Altınlara el konulurken, sürücü Y.N., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

- İpsalaedirne