TIR'DA 112 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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TIR'DA 112 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir TIR'da 112 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir TIR'da 112 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinin kapağı açıldığında kaçak göçmenler görüldü. 112 kaçak göçmen araçtan indirilerek işlemler için İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

TIR'DA 112 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TIR'DA 112 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TIR'DA 112 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TIR'DA 112 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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