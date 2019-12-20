TIR'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

20.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:50

SİVAS'ta polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da yapılan aramada gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, Kayseri'den Sivas yönüne giden TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. TIR'da yapılan aramada üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan, gümrük kaçağı 100 şişe alkollü içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan ekipler, TIR sürücüsü hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan işlem yaptı.

Kaynak: DHA