Tır, Cenaze Nakil Aracına Çarptı: 2 Yaralı

SAMSUN'da, karşı şeride geçen TIR, cenaze nakil aracına çarptı. Kazada 2 araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara Karayolu'nun 5'nci kilometresinde meydana geldi. İlyas D.'nin(45) kullandığı 61 K 11021 plakalı TIR, Çivril mevkiine geldiğinde, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti.

TIR, Ankara yönünde giden Atıf Y.'nin kullandığı Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait 06 KB 4927 plakalı cenaze nakil aracına çarptı. Kazada TIR ve cenaze bulunmayan nakil aracının sürücüleri ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

- Samsun

Kaynak: DHA