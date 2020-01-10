Tır çarptı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonuyla konuştu
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Tır çarptı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonuyla konuştu

Ankara'da tırın çarptığı şahıs, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonu ile konuştu.

10.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:17
Tır çarptı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonuyla konuştu

'da tırın çarptığı şahıs, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonu ile konuştu.


Olay, Ankara-İstanbul Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Asfaltta oluşan buzlanmadan dolayı istasyon içerisinde kontrolden çıkan tır, bir çalışana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen istasyon çalışanının hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonuyla konuştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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