Tır çarptı, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonuyla konuştu

10.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:17

Ankara'da tırın çarptığı şahıs, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonu ile konuştu.



Olay, Ankara-İstanbul Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Asfaltta oluşan buzlanmadan dolayı istasyon içerisinde kontrolden çıkan tır, bir çalışana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen istasyon çalışanının hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak telefonuyla konuştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA