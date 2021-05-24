ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Bay ve eşi Mikail Bay'a TIR çarptı.

ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Bay ve eşi Mikail Bay'a TIR çarptı. Kazada Emine Bay yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Malatya yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Mikail Bay çiftine, S.D. yönetimindeki 23 EY 364 plakalı TIR çarptı. Emine kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Mikail Bay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Mikail Bay'ın tedavisi sürerken, eşi Emine Bay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü S.D. ise gözaltına alındı.

ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Robinson Ziya dede olarak biliniyor! Türkiye'ye üzücü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor
Robinson Ziya dede olarak biliniyor! Türkiye'ye üzücü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Burcu Biricik Ceyda Düvenci Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:16:31. #1.14#

title