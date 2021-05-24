ELAZIĞ TIR ÇARPAN ÇİFTTEN KADIN ÖLDÜ, EŞİ YARALI

ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Bay ve eşi Mikail Bay'a TIR çarptı.

ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Bay ve eşi Mikail Bay'a TIR çarptı. Kazada Emine Bay yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Malatya yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Emine ve Mikail Bay çiftine, S.D. yönetimindeki 23 EY 364 plakalı TIR çarptı. Emine kaza yerinde yaşamını yitirdi, eşi Mikail Bay ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Mikail Bay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Mikail Bay'ın tedavisi sürerken, eşi Emine Bay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü S.D. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı