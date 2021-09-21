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TIR BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nda yoğun sisin etkili olduğu D-100 karayolunda kontrolden çıkan TIR orta refüjde bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.

BOLU Dağı'nda yoğun sisin etkili olduğu D-100 karayolunda kontrolden çıkan TIR orta refüjde bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen Lütfi Mercimek idaresindeki 31 AAZ 75 TIR ile sis ve sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken, TIR yaklaşık bir metre yüksekliğindeki bariyerlerin üzerinde kaldı.

Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları vatandaşlar tarafından toplandı. Kaza yapan TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

TIR BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTI

TIR BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTI

TIR BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTI

TIR BETON BARİYERİN ÜZERİNE ÇIKTI
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