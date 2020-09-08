Tır, azot yüklü tankere çarptı; ekipler seferber oldu
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Tır, azot yüklü tankere çarptı; ekipler seferber oldu

Tır, azot yüklü tankere çarptı; ekipler seferber oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın azot taşıyan tankere çarpması sonucu azot sızıntısı yaşandı.

08.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:58

Tır, azot yüklü tankere çarptı; ekipler seferber oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın azot taşıyan tankere çarpması sonucu azot sızıntısı yaşandı.

Olay Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz kimliği ve plakası öğrenilmeyen bir tır, Kızıltepe-Viranşehir karayolu üzeri Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde önünde seyreden 46 EP 010 plakalı azot yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerden azot sızarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipleri uzun uğraşları sonucunda 1 su tankeri, 1 kurtarma aracı ve 2 arazöz ile müdahale edilerek, azot yüklü tır boş araziye çekilerek müdahale edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Tır, azot yüklü tankere çarptı; ekipler seferber oldu

Kaynak: İHA

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