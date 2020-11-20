TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı
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TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı

20.11.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:30
TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, arıza yaptığı için sağ şeritte park eden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, arıza yaptığı için sağ şeritte park eden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. 

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Öztan idaresindeki 78 BU 181 plakalı sac yüklü TIR, R.Ö.A.'nın arıza yapması nedeniyle sağ şeritte park ettiği 77 AAU 382 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sac yüklü TIR, çarptığı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada Hasan Öztan yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri geldi.

Yaralı Öztan hasar gören araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı
TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı
TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı
TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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