Tır alevlere teslim oldu Samsun'un Terme ilçesinde seyir halindeki bir tır yanarak küle döndü.

Samsun'un Terme ilçesinde seyir halindeki bir tır yanarak küle döndü.

Olay, Terme'nin Miliç mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki tır alev aldı. Yangın seyir halindeki sürücüler tarafından fark edildi ve tır sürücüsü uyarıldı. Alevler kısa sürede tırı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ancak tır küle döndü. - SAMSUN

Kaynak: İHA