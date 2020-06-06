Tır alevlere böyle teslim oldu
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Tır alevlere böyle teslim oldu

Tır alevlere böyle teslim oldu Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan tır alevlere teslim oldu.

06.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:44

Tır alevlere böyle teslim oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan tır alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Adliye Sokak'ta saat 13.15'te Turgay Teyin'e ait 52 LE 386 plakalı tır park halinde alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık yapılan söndürme çalışmaları sonucunda tırın çekici bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı

Çıkan yangının çevrede bulunan bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yangının ilk belirlemelere göre araç içerisinde elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tır alevlere böyle teslim oldu

Kaynak: İHA

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