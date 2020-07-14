TIR alev topuna döndü
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TIR alev topuna döndü

TIR alev topuna döndü Seyir halinde motor bölümünden alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi Antalya'da seyir halindeki TIR, çıkan yangında alev topuna döndü.

14.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:34

TIR alev topuna döndü

Seyir halinde motor bölümünden alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki TIR, çıkan yangında alev topuna döndü. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya-Korkuteli karayolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde bulunan 07 AKG 689 plakalı TIR akşam saatlerinde motor kısmından biranda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekip, indi ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sürücü elindeki yangın tüpüyle müdehale etse de başarılı olamadı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen TIR'a müdahale etti. Dorsesi boş olan TIR'daki alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

TIR alev topuna döndü

Kaynak: İHA

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