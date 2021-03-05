BOLU TIR'a çarpan otomobilde yaralandı

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TIR'a çarpan otomobilde yaralandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Kırımlı yönetimindeki 44 FR 870 plakalı otomobil, önünde giden Muharrem Ari yönetimindeki 34 BSS 180 plakalı TIR'a çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Ümmühan Kırımlı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümmühan Kırımlı, yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı