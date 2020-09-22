TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü
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TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü

ADANA'nın Aladağ ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpıp, yanması sonucu Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Yıldız hayatını kaybetti.

TIR'a çarpan otomobil, yandı: 3 ölü
22.09.2020 00:14 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:18

ADANA'nın Aladağ ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpıp, yanması sonucu Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Yıldız hayatını kaybetti. 

Kaza, akşam saatlerinde Musulu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde seyir halindeki TIR'a arkdan çarpıp, yanmaya başladı. Otomobil bir anda alev topuna dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen araçtaki Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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