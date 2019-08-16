TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü öldü

16.08.2019 11:05

AKSARAY'da, park halindeki TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Ekrem Avan (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasındaki işçilere kahvaltı götüren Ekrem Avan yönetimindeki 68 HY 815 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, karşı şeritte park halindeki 33 DJZ22 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Avan, yaralandı. Araç içinde sıkışan Avan, ihbarla olay yerine gelen AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekrem Avan, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA