TIR'A ÇARPAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Mustafa C. yaralandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Mustafa C. yaralandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya- Burdur karayolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Mustafa C.'nin kullandığı 07 NOY 58 plakalı kamyon Antalya istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyir halindeki Tarık A.'nın kullandığı 07 YIN 13 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen kamyonun şoför kabininden vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa C. ambulansa alındı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı