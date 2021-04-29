KOCAELİ TIR'A ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kuzey Marmara yolunda TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Kuzey Marmara yolunda TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara yolu İzmit Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Talip H. yönetimindeki 06 DL 0214 plakalı kamyonet, Mustafa Eser'in kullandığı 41 RF 192 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Talip H.'yi sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Yaralanan Talip H., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı