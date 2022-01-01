TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü güçlükle kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü güçlükle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü güçlükle kurtarıldı Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan kamyonette can pazarı yaşandı.

BURSA (İHA) - TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü güçlükle kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan kamyonette can pazarı yaşandı. Kabinde sıkışan sürücü itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Kaza, Gemlik ilçesi Dörtyol Kahvehaneler Mevkisi'nde meydana geldi.

Park halindeki TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden uzun uğraş sonrası çıkartılan genç sürücü ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, bölgede oturan vatandaşlar, tali yolda uzun süre park eden TIR'ların zaman zaman kazaya davetiye çıkarttığını belirtti.

TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü güçlükle kurtarıldı

TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü güçlükle kurtarıldı

TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü güçlükle kurtarıldı

Son Dakika | Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

Son Dakika | Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda

 Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

 Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title