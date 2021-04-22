TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
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TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpan kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpan kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İncesu Mahallesi taş ocakları mevkisinde meydana geldi. Ethem Doğan (48) yönetimindeki 45 K 3982 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Fahrettin Kaynak yönetimindeki 45 RA 6145 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Ethem Doğan, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Doğan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Doğan daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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