TIR'a çarpan cipin sürücüsü Aslı, sıkıştığı yerden 45 dakikada kurtarıldı BOLU Dağı Tüneli geçişinde, kontrolden çıkarak, TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü Aslı Dalkıran, araçta sıkışarak yaralandı.

BOLU Dağı Tüneli geçişinde, kontrolden çıkarak, TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü Aslı Dalkıran, araçta sıkışarak yaralandı. Yaklaşık 45 dakikada cipten çıkarılan Dalkıran, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aslı Dalkıran yönetimindeki 34 ND 445 plakalı cip, tünele 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki Şenel Kaymaz'ın kullandığı 67 ABA 150 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip bariyere çarptı. Dalkıran kullanılmaz hale gelen cipin içinde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışma sonucu yaklaşık 45 dakikada Aslı Dalkıran araçtan çıkarıldı. Yaralı Aslı Dalkıran, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA