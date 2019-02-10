Tır'a Çarpan Aracın Sürücüsü Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önündeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Erdoğan, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanköy Mahallesi yönüne giden İsmail Erdoğan yönetimindeki 59 VE 539 plakalı hafif ticari araç, önündeki Hüseyin Cabbar yönetimindeki 34 ZDG 82 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya rönerken, sürücü Erdoğan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erdoğan Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgisi soruşturma başlatıldı. - Tekirdağ

Kaynak: DHA