TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza dün gece saat 03.00 sıralarında Orhangazi-İznik yolunun Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Halil G. (41) idaresindeki 16 FDU 16 plakalı otomobil, Orhangazi'den İznik istikametine doğru giderken, önünde seyreden Ethem Öz (60) idaresindeki 54 RK 330 plakalı tanker TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Halil G. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Halil G. tedavi altına alındı. Halil G.'nin yapılan ölçümlerde 128 promül alkollü olduğu belirlenirken, jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA