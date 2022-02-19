Tıra arkadan çarpan kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
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Tıra arkadan çarpan kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardı Tekirdağ Ergene'de tıra arkadan çarpan kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı.
TEKİRDAĞ (İHA) - Tıra arkadan çarpan kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene'de tıra arkadan çarpan kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Yulaflı Mahallesi mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Yavuz Poyraz yönetimindeki 81 ABY 936 plakalı kamyon, ışıklı kavşak yakınlarında Selahattin Ö. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Sıkışan sürücü için itfaiye seferber oldu
Feci kaza sonrası araç içinde sıkışan kamyon şoförünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik kurtarma çalışmasının ardından kamyon şoförü Yavuz Poyraz, sıkıştığı yerden yaralı çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Trafik kilitlendi
Kaza anında trafik tek şeritten verilirken, Çerkezköy istikametine yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili Ergene jandarması tarafından soruşturma başlatıldı.