Tır 2 Motosiklete Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (3)

Tır 2 Motosiklete Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (3)

KAZA KAMERADATurgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Tır 2 Motosiklete Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (3)

KAZA KAMERADA

Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU,

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