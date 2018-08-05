Tır 2 Motosiklete Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı (3)
KAZA KAMERADATurgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA KAMERADA
Turgutlu'da, TIR'ın 2 motosiklete çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendilerine yeşil ışık yanan motosikletlerin hareket ettiği ve hızla gelen TIR'ın, kırmızı ışıkta duramayıp motosikletlere çarptığı görülüyor.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU,