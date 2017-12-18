Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi giriş sınavı (YDUS) sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi giriş sınavı (YDUS) bugün gerçekleştirilecek. Uzman adayları sınavdan sonra YDUS sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başlayacak. Diğer yandan ÖSYM tarafından YDUS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

17 Aralık 2017 tarihinde saat 10:15'de gerçekleştirilecek olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı(2017-YDUS) soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Fakat sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi.

YDUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YDUS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. YDUS sonuçları 12.01.2018 tarihinde belli olacak. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulama yapılabilecek.

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.