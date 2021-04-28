Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2021-TUS tercih işlemleri 4 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

Adaylar, 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara göre tercihlerine yerleştirilecek.

Adayların, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2021-TUS 1. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar'daki bilgileri dikkatle incelemeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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