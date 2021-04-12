Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2021-TUS ve 2021 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2021-TUS ve 2021 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Mart'ta uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay