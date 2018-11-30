Tıpta Çığır Açacak Görüntüleme Cihazı

Dünyanın ilk üç boyutlu ve insan vücudunu tam olarak tarayabilen görüntüleme cihazı 'Explorer' tanıtıldı.

Explorer insan vücudunu 20-30 saniye çok kısa bir sürede tarayabiliyor. Aynı zamanda tüm vücudun üç boyutlu görüntülerini kısa sürede oluşturabiliyor

Son teknoloji görüntüleme cihazı, günümüzde kullanılan birleşik pozitron emisyon tomografi (PET) ve X - ışını bilgisayarlı tomografi (CT)'nin bir birleşimi olarak geliştirildi.

Cihaz, insanın tam vücut taramasını 20 – 30 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyor ve mevcut ticari sistemlerden 40 kat daha verimli çalışıyor. Bu da vücut taramalarında çok daha az radyasyon kullanılması anlamına geliyor.

KANSER HASTALIKLARINI TARAMADA KULLANILACAK

Explorer tarama cihazının, kanser hastalıklarında, hücre temelli tedavilerde, metabolizma bozuklukları ile ilgili tedavilerde, bağışıklıklarla ilgili sorunların teşhis ve tedavisinde çok daha iyi tarama yapabileceği ifade ediliyor.

Cihazın geliştirilmesinde Kaliforniya Üniversitesi'nden Nükleer Tıp Bölüm Başkanı Ramsay Badawi ve Simon Cherry büyük rol oynadı. Cherry yaptığı açıklamada, bu son teknoloji cihaz sayesinde hastayı daha az radyasyona tabi tutarak daha iyi, daha hızlı sonuçlar alınabileceğini kaydetti.

Badawi ise cihazın yakaladığı detayların çok şaşırtıcı olduğunu, sıradan PET taramalarında görülmeyen detayların yeni cihaz sonuçlarında rahatlıkla görülebildiğini belirterek; günümüzde kullanılan başka hiçbir cihazın bunu yapamadığını ve gelişmenin gerçek bir yenilik olduğunu ifade etti.

İlk Explorer cihazı 2019'da Kaliforniya'da bir araştırma projesinde kullanılacak. - Yağcı