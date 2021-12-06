tiplay studio Seri A turunda 500 bin dolar yatırım aldı

Oyun geliştirme ekosistemi olan tiplay studio, Re-Pie Portföy'ün öncülük ettiği Seri A yatırım turunu tamamladı. tiplay studio, 25 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan yatırım turunda 500 bin dolarlık yatırım aldı.

Özellikle girişim sermayesi tarafında yenilenebilir enerji, teknoloji perakende ve sağlık gibi Türkiye'nin değerli, alanında lider şirketlerine yapılan yatırımlarla öne çıkan alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, son olarak oyun geliştirme ekosistemi olan tiplay studio'nun Seri A yatırım turuna öncülük etti. Alternatif yatırım fonu yönetim şirketinin öncülüğündeki turun diğer yatırımcıları Kerim Kotan ve Saruhan Tan oldu.

Verilen bilgiye göre tiplay studio, 25 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan yatırım turunda, 500 bin dolarlık yatırım aldı. Elde edilen finansman yeni işe alımlar, stüdyoların yenilenmesi ve oyun girişimi ivmelendirme programı oFON'un büyümesinde kullanılacak. Özellikle tiplay studio tarafından geliştirilen bir teknoloji olan ve dünyanın ilk uzaktan oyun geliştirme platformu olan Online WorkSpace'in (OWS) teknik ve operasyonel özelliklerinin iyileştirilmesi için kaynak aktarılması planlanıyor. Böylece şirketin ürün yelpazesinin ve ekosistemdeki dijital ayak izinin daha da geniş bir alana yayılması hedefleniyor.

"Kaynak ile yeni Oyunlar üreteceğiz"

Yatırım turunun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan tiplay studio CEO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Umut Ermeç, "Kurulduğumuz günden beri inanılmaz bir özveri ve inançla çalışan ekibimiz sayesinde önemli bir dönüm noktasındayız. Bu başarıyı ortaya çıkaran değerli ekip arkadaşlarıma, kurucu ortaklarımız Ahmet Öney ve Osman Tutum'a, ilk günden beri bize inanan yatırımcılarımıza ve Türkiye'nin dört bir yanından bizi destekleyen oyunseverlere şirketimiz adına teşekkür ederim. Her biri alanlarında lider olan seçkin yatırımcıların kaydettiğimiz ilerlemeyi fark etmesinden ve dünyadaki en iyi oyun geliştirme ekosistemini yaratma vizyonumuzu desteklemesinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu yatırım farklı tür ve platformlarda faaliyet gösteren stüdyolarımızı ve ivmelendirici programımızı güçlendirmemize imkan vererek harika yeni oyunlar üretmemizi sağlayacak" dedi.

tiplay studio Kıdemli Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yatırımcısı Kerim Kotan yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, oyun geliştirme alanında büyük bir bölgesel ekosistem ve güç merkezi olmak için beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiliyor. Değerlemesini kuruluşundan bu yana 100 katın üzerinde artırmış olmasından dolayı gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

"Oyun sektöründe öncü olacak"

Konuyu değerlendiren Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürü Alim Telci, "Oyun sektörü, Türkiye'nin ciddi rekabet üstünlüğü yakaladığı bir alan. tiplay studio'nun oyun geliştirme ve iyi performans sergileme konusunda geliştirdikleri OWS platformu ve oFON bünyesindeki ivmelendirici programı ile sektörde öncü olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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