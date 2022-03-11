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Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldı

İhlas Haber Ajansı - Onur Altındağ - Güncel
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Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldıZONGULDAK Karadeniz üzerinden gelen yoğun kar yağışı tipiyle birlikte etkili olunca kent merkezini etkisi altına aldı.

ZONGULDAK (İHA) - Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldı

ZONGULDAK Karadeniz üzerinden gelen yoğun kar yağışı tipiyle birlikte etkili olunca kent merkezini etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'deki uyarılarının ardından Zonguldak kent merkezinde yoğun kar yağışı yaşandı. Deniz etkili kar nedeniyle adeta göz gözü görmedi. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazıları ise bina girişlerindeki saçak altlarına gizlenerek kar yağışının dinmesini bekledi. Yük gemileri limandaki bekleyişini sürdürürken balıkçılar ise sis nedeniyle teknelerini limana bağladı.

Öte yandan Zonguldak Valiliği aldığı kararla il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zonguldak-İstanbul karayolu Ereğli istikameti uzun araçlara kapatılırken zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine de izin verilmedi. Yoğun kar yağışının hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldı

Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldı

Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldı

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İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Karadeniz, kar, Güncel, Haberler

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