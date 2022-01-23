- Tipiye aldırmadılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar Sivas'ta bir grup dağcı yaban hayvanlarına yem bırakmak için çıktıkları kırsalda tipiye yakalandı, olumsuz hava koşullarına rağmen doğaya yem bırakmadan geri dönmediler.

YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - - Tipiye aldırmadılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

SİVAS - Sivas'ta bir grup dağcı yaban hayvanlarına yem bırakmak için çıktıkları kırsalda tipiye yakalandı, olumsuz hava koşullarına rağmen doğaya yem bırakmadan geri dönmediler.

Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü üyeleri hafta sonu faaliyetini bu sefer doğaya yem bırakmak için Yıldızeli Çamlıbel'de planlama yaptı. Tipiye yakalanan dağcılar Yıldızeli ilçesinden geriye dönmek zorunda kaldı. Dağcılar olumsuz hava şartlarına rağmen yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaktan vazgeçmedi. Bu kes Sıcak Çermik bölgesindeki Çamlık mevkiinde doğaya yem bıraktılar. Oldukça sert esen rüzgar ve kar altında yanlarında getirdikleri yemleri ağaç diplerine bıraktılar. Yapılan faaliyetle ilgili bilgi veren kulüp başkanı Mehmet Baysal özellikle hava şartlarının kötüleştiği dönemlerde doğaya yem bıraktıklarını, yem bulmada zorlanan yaban hayatına yardımcı olduklarını söyledi.