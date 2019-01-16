Tipide Mahsur Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ve içinde öğrenci ile hastaların da bulunduğu 68 araç, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Malazgirt'te etkili olan kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu ulaşıma kapanan 12 köy yolunda içerisinde öğrenci ve hastaların da bulunduğu 68 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı ekipleri, köy yollarında mahsur kalan araçları ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yollarda mahsur kalan 68 aracı ve yolcuları kurtardı.

Yolculardan Servet Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Tatargazi köyünde yaşadığını belirterek, hastaneye gitmek için ilçe merkezine geldiğini söyledi.

Akşam saatlerinde köye dönerken tipi nedeniyle yolda 5 saat boyunca mahsur kaldıklarını aktaran Özmen, "Kara batan araçları çıkaramıyorduk. Şu anda ekipler çalışma yürütüyor. Çok zor anlara tanık olduk. Ekiplerin sayesinde kara batan araçlarımızı çıkardık. Bu yollarda her yıl kış mevsiminde mahsur kalıyoruz." dedi.

Kaynak: AA