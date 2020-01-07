Tipide mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı
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Tipide mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, tipide mahsur kalan 7 araç ve içerisindekiler karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

07.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:57
Tipide mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

SİVAS'ın ilçesinde, tipide mahsur kalan 7 araç ve içerisindekiler karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesi Yolgeçen köyüne gitmek üzere yola çıkan 7 araç içerisinde bulunanlar, tipi nedeniyle mahsur kaldı. verilmesi üzerine bölgeye Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan ekipler, araçları köye kadar güvenli bir şekilde ulaştırdı.


Kaynak: DHA
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