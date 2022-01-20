Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti
Tipi ve fırtınanın etkili olması Jandarma ekiplerinin kürekle araçların etrafını açması Kara saplanan araçların jandarma ekiplerince kurtarılması Araçların bulunduğu yerden çıkarılması İş makinelerinin çalışması Vatandaş Doğan Kazcı'nın konuşması MUŞ - Muş'ta meydana gelen kar yağışının...
MUŞ (AA) - Tipi ve fırtınanın etkili olması
Jandarma ekiplerinin kürekle araçların etrafını açması
Kara saplanan araçların jandarma ekiplerince kurtarılması
Araçların bulunduğu yerden çıkarılması
İş makinelerinin çalışması
Vatandaş Doğan Kazcı'nın konuşması MUŞ - Muş'ta meydana gelen kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.