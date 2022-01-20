Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti - Haberler
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Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Tipi ve fırtınanın etkili olması Jandarma ekiplerinin kürekle araçların etrafını açması Kara saplanan araçların jandarma ekiplerince kurtarılması Araçların bulunduğu yerden çıkarılması İş makinelerinin çalışması Vatandaş Doğan Kazcı'nın konuşması MUŞ - Muş'ta meydana gelen kar yağışının...

MUŞ (AA) - Tipi ve fırtınanın etkili olması

Jandarma ekiplerinin kürekle araçların etrafını açması

Kara saplanan araçların jandarma ekiplerince kurtarılması

Araçların bulunduğu yerden çıkarılması

İş makinelerinin çalışması

Vatandaş Doğan Kazcı'nın konuşması MUŞ - Muş'ta meydana gelen kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.

Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

Tipide mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Jandarma, kar, Muş, Güncel, Haber

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