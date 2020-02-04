Tipide mahsur kalan minibüsteki 11 yolcu kurtarıldı
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Tipide mahsur kalan minibüsteki 11 yolcu kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tipide, bindikleri minibüsle mahsur kalan 11 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

04.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:14
Tipide mahsur kalan minibüsteki 11 yolcu kurtarıldı

'ün ilçesinde tipide, bindikleri minibüsle mahsur kalan 11 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

merkezden Karlıova ilçesine yolcu taşıyan Suphi Gül'ün kullandığı 12 AJ 346 plakalı minibüs, kar yağışı ve tipi nedeniyle Karabalçık köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. Yolcuların ihbarıyla İlçe Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaptıkları 3 saatlik çalışmanın ardında minibüste bulunan 11 kişi kurtarıldı. 

 


Kaynak: DHA
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