Tipide mahsur kalan hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
16.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:58
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Koyulhisar ilçesinden Sivas'a hastaneye giden Metin Celep, Mehmet Kaya ve Oğlu Mustafa Kaya (8) ilçeye bağlı Gölcük köyü yaylası yakınlarında tipiye yakalandı.
Araçlarıyla mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine bölgeye Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu açarak mahsur kalan 3 kişiyi yaklaşık iki saat süren çalışmayla kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya